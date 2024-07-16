Path of Exile 3.25 представит долгожданные изменения, которые сделают популярную эк...

Path of Exile 3.25 представит долгожданные изменения, которые сделают популярную экшен-RPG гораздо более увлекательнойМы не увидим Path of Exile 2 в ближайшее время, но дополнение к первой части экшен-RPG от студии Grinding Gear Games представит изменения, которых давно ждут геймеры.