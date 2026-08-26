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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Астон Мартин» может перейти на двигатели «Мерседеса» в 2028 году (Sport.es)

Руководство «Астон Мартин» обдумывает возможную смену поставщика двигателей на случай, если в «Хонде» не смогут добиться значительного прогресса в работе со своим мотором и не повысят его производительность.

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