Маск заявил, что Киев "зашел слишком далеко" в конфликте с Россией

REUTERS/Nathan Howard Миллиардер и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил, что Киев "зашел слишком далеко" в конфликте с Россией.
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