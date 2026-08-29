Пекин – Иран – США – комментарии политологаЦИНДАО, КИТАЙ — 10 МАРТА 2026 ГОДА Фото: REUTERS Заявление Пекина стало ответом на новую кампанию США по максимальной финансовой и экономической изоляции Ирана.
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Не надо забывать , что КИТАй член БРИКС и наш потенциальный партнёр и в рамках наших соглашений никогда не нарушал правила и договорённости . Так , что всегда может рассчитывать на помощь России
Китайцы молодцы. Они твердо усвоили правило: уличная шпана наглеет ровно до тех пор, пока не получает по сопатке.