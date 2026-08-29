Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Китай отказался сворачивать сотрудничество с Ираном и пригрозил США ответом на новые санкции

Китай отказался сворачивать сотрудничество с Ираном и пригрозил США ответом на новые санкции

Пекин – Иран – США – комментарии политологаЦИНДАО, КИТАЙ — 10 МАРТА 2026 ГОДА Фото: REUTERS Заявление Пекина стало ответом на новую кампанию США по максимальной финансовой и экономической изоляции Ирана.

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Karmadon

Китайцы молодцы. Они твердо усвоили правило: уличная шпана наглеет ровно до тех пор, пока не получает по сопатке.