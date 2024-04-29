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Кандидат в президенты США Джилл Стайн задержана на митинге против войны в Газе

Кандидат в президенты США Джилл Стайн задержана на митинге против войны в Газе

Кандидат в президенты США Джилл Стайн (в центре) среди протестующих. Обложка © X / Dr. Jill Stein Кандидат в президенты США от Партии зелёных Джилл Стайн задержана на пропалестинской акции в Университете Вашингтона в Сент-Луисе.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Кандидат в президенты США Джилл дома должна сидеть и одна не выходить, а она чего делает в демократическом государстве! Таки борется против войны и не знает, что Спотыкач за войну борется как и ВПК!
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