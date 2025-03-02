Площадка для детей с ОВЗ благоустроена в Мужах

В Мужах адаптировали детскую площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья. Там появилось инклюзивное оборудование: карусели и качели, адаптированные для колясочников, а также развивающие панели.
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