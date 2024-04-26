💦Появился график отключения горячей воды абонентов «ОмскРТС» этим летом: найдите свой дом в списке. Первые отключения начнутся с 21 мая.
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💦Появился график отключения горячей воды абонентов «ОмскРТС» этим летом: найдите свой дом в списке. Первые отключения начнутся с 21 мая.