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Закон, порядок, государство

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Расчет тяжелой огневой системы ТОС-1А «Солнцепек» Южной группировки войск уничтожил опорный пункт ВСУ

Расчет тяжелой огневой системы ТОС-1А «Солнцепек» Южной группировки войск уничтожил опорный пункт ВСУ

Боевая машина в сопровождении группы огневой поддержки скрытно выдвинулась на позицию, оперативно развернулась и нанесла удар по противнику 220-мм боеприпасами с термобарической смесью.

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