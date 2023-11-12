Поделать уже ничего нельзя: Таяние ледников Африки назвали "ранней жертвой" глобального потепления

Первый глобальный саммит, посвященный сохранению ледников и полюсов, который состоялся в Париже 8-10 ноября, пролил свет на малоизвестные ледники Африки, которые, как констатировала ООН, будут потеряны из-за глобального потепления.
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