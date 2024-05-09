Разработчики телекоммуникационных решений запросили субсидии из бюджета

Российские производители телекоммуникационного оборудования запросили у Минцифры меры поддержки экспорта российских решений, так как сейчас их востребованность особенно велика в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Западной Африки и СНГ.
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