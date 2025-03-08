Cadillac представил электрический Escalade IQL: почти 6 метров в длину, 750 сил и меньше 5 секунд до сотни

Cadillac запустил в США продажи своего электрического внедорожника Escalade в длинной версии IQL. Имея длину кузова 5,80 метра, IQL Escalade является одним из самых длинных автомобилей, когда-либо выпускавшихся серийно! Увеличенное пространство, по ….
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