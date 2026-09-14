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Пострадавших в Липецке из-за патрона для противогаза детей доставили в Москву

Пострадавших в Липецке из-за патрона для противогаза детей доставили в Москву

Двух подростков, получивших тяжелые ожоги глаз и ранения конечностей в результате происшествия с регенеративным патроном для противогаза в Липецке, доставили в московский Национальный медико-хирургический центр имени Н.

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