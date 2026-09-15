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Мировое обозрение

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Счета за границей ударили по мандату: Главу Новосибирского райсовета лишили полномочий

Счета за границей ударили по мандату: Главу Новосибирского райсовета лишили полномочий

Председатель Совета депутатов Новосибирского района Сергей Зубков досрочно лишился полномочий. Формальной причиной стало наличие зарубежных счетов у его супруги Екатерины Новиковой — обстоятельство, которое напрямую противоречит антикоррупционному законодательству.

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