Москвичка рассказала о том, что арендаторы до сих пор не позволяют ей войти в квартиру

Москвичка с тремя детьми, проживавшая некоторое время в подъезде своего дома, поделилась своей историей, утверждая, что арендодатели по-прежнему не позволяют ей зайти в квартиру, и она по-прежнему ищет жилье для аренды.
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