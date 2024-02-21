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Общественная служба новостей

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Москвичка рассказала о том, что арендаторы до сих пор не позволяют ей войти в квартиру

Москвичка рассказала о том, что арендаторы до сих пор не позволяют ей войти в квартиру

Москвичка с тремя детьми, проживавшая некоторое время в подъезде своего дома, поделилась своей историей, утверждая, что арендодатели по-прежнему не позволяют ей зайти в квартиру, и она по-прежнему ищет жилье для аренды.

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