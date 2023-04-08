"Штрафы за поддержку России": Честный рассказ немки Алины Липп о преследованиях в Германии

Тотальная информационная ангажированность коллективного Запада по теме России и СВО привела к тому, что там пытаются донести правду и не боятся рассказывать и показывать то, что видели собственными глазами лишь очень немногие мужественные люди.
Тотальная информационная ангажированность коллективного Запада по теме России и СВО привела к тому, что там пытаются донести правду и не боятся рассказывать и показывать то, что видели собственными глазами лишь очень немногие мужественные люди.
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