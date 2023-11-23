В поселке Дзержинск Иркутского района на год раньше построили школу

Под конец ноября 2023 года Служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области выдала положительное заключение о том, что построенная в Дзержинске школа соответствует нормам и проекту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии