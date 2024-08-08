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10 классических тенденций моды из прошлого, которые кажутся сегодня совершенно безумными

10 классических тенденций моды из прошлого, которые кажутся сегодня совершенно безумными

Модные странности со всего мира. Люди всегда делали странные вещи в погоне за красотой. У прошлых поколений были собственные идеи о том, как нужно выглядеть хорошо, поэтому некоторые из былых тенденций моды сегодня бы казались, мягко говоря, странными.

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