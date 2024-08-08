10 классических тенденций моды из прошлого, которые кажутся сегодня совершенно безумными

Модные странности со всего мира. Люди всегда делали странные вещи в погоне за красотой. У прошлых поколений были собственные идеи о том, как нужно выглядеть хорошо, поэтому некоторые из былых тенденций моды сегодня бы казались, мягко говоря, странными.