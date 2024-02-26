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Мировое обозрение

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Глобальная война за главную технологию XXI века

Глобальная война за главную технологию XXI века

На планете стремительно нарастает противостояние ведущих держав в весьма специфической сфере, которое угрожает вылиться в масштабный конфликт из-за сверхзначимости этой сферы, связанной с производством полупроводников / чипов – главной технологией XXI века.

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