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Захар Прилепин назвал то, что военкор Евгений Поддубный остался жив Чудом

Захар Прилепин назвал то, что военкор Евгений Поддубный остался жив Чудом

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был ранен в результате атаки с применением украинского дрона в Курской области 7 августа, где идет операция по отражению атаки со стороны Вооруженных сил Украины (над джипом Поддубного взорвался дрон, после чего машина свалилась в кювет и перевернулась, а после — загорелась).

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