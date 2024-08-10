Захар Прилепин назвал то, что военкор Евгений Поддубный остался жив Чудом

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был ранен в результате атаки с применением украинского дрона в Курской области 7 августа, где идет операция по отражению атаки со стороны Вооруженных сил Украины (над джипом Поддубного взорвался дрон, после чего машина свалилась в кювет и перевернулась, а после — загорелась).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии