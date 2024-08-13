В Красноярске возбуждено уголовное дело о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств сотрудниками агентства недвижимости

«Следователем Следственной части СУ МУ МВД России «Красноярское» по материалам регионального Управления ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159.
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