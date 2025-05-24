Якутия: Река Колыма вернулась в безопасные уровни, режим ЧС снят

В Среднеколымском районе Якутии отменён режим чрезвычайной ситуации. Это стало возможным благодаря значительному снижению уровня воды в реке Колыма, наблюдаемому в течение последних шести часов, сообщили в региональном главке МЧС России.
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