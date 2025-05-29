Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в июне 2025 года

Председатель Думы Вячеслав Володин рассказал в своем Телеграм-канале о законах, которые вступают.Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал в своем Телеграм-канале о законах, которые вступают в силу в июне 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии