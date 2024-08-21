КАМАЗ сбил мотоциклистку в Забайкалье

В Забайкалья произошло ДТП, в результате которого пострадала мотоциклистка. Инцидент произошел вечером 20 августа в Борзинском районе, водитель, управляя автомашиной «Камаз 5511» допустил столкновение с мотоциклом «Racer», сообщили в УГИБДД России по Забайкалью.