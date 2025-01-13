В конгресс внесли закон, разрешающий Трампу переговоры о покупке Гренландии

Члены Республиканской партии в Конгрессе США представили законопроект, который предоставляет будущему президенту Дональду Трампу полномочия начать переговоры с Королевством Дания о возможной покупке острова Гренландия.
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