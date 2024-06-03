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Тайная доктрина

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DIKGAZETE: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОЗРОЖДАЕТСЯ НА ЗАПОРОЖЬЕ

DIKGAZETE: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОЗРОЖДАЕТСЯ НА ЗАПОРОЖЬЕ В ходе вооружённых столкновений, начавшихся с Россией в 2022 году, Украина потеряла огромную территорию на юге и полностью лишилась доступа к Азовскому морю.

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