В храмах Новоаннинского района в эти минуты проходят праздничные Литургии. С праздником! 🙏.
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В храмах Новоаннинского района в эти минуты проходят праздничные Литургии. С праздником! 🙏.