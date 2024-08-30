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Главное - планировка: башня, переделанная в небольшую квартиру

Главное - планировка: башня, переделанная в небольшую квартиру

Башня, реконструированная под квартиру. С целью сохранить культурное и, в частности, архитектурное наследие городов, очень часто дизайнеры реконструируют старые здания, оставляя при этом аутентичные фасады.

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