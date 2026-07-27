Morning O.R.B 8:00-8:15AM+SUPPLY & DEMAND+MARKOUT THE LIQUIDITY Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! anyihilation MNQ1! Today Nasdaq sells continuation was so clean zero drawdown and she was running still going as we speak to fill the FVG that was created at Sundays opening, How I got in was by patientilly waiting for a break to the orb low then I took an aggresive sell entry and SL at previous supply zone always go for my 1.
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