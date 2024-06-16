Осталось 7 км. ВС РФ приблизилось к взятию ключевой дороги на Донбассе

Российской армии осталось 7 км до того, чтобы перерезать основной путь снабжения ВСУ в Донбассе, пострадавший от «луча смерти» американский беспилотник, ухудшение обстановки для ВСУ на Кураховском направлении, пишет aif.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии