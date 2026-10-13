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Новости Омска

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В Омской области предлагают повысить транспортный налог

В Омской области предлагают повысить транспортный налог. На антикоррупционную экспертизу отправлен документ регионального минэкономразвития - ведомство предлагает повысить ставки транспортного налога, которые не пересматривались 16 лет.

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