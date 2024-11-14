Самовольную перепланировку разрешат узаконить без суда по всей России

До конца года в Жилищный кодекс будут внесены изменения, которые позволят россиянам узаконить самовольную перепланировку квартир без судебных процедур, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.
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