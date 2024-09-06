Бойцы под командой подполковника Орехова взяли штурмом опорный пункт врага

Грамотные и решительные действия подполковника Олега Орехова позволили выполнить поставленную командованием задачу отбить у противника укрепленный опорный пункт для развития дальнейшего наступления на важном тактическом направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии