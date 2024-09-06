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Бойцы под командой подполковника Орехова взяли штурмом опорный пункт врага

Бойцы под командой подполковника Орехова взяли штурмом опорный пункт врага

Грамотные и решительные действия подполковника Олега Орехова позволили выполнить поставленную командованием задачу отбить у противника укрепленный опорный пункт для развития дальнейшего наступления на важном тактическом направлении.

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