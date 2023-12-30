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Пользователи соцсетей жалуются на огромные пробки на польско-украинской границе из-за ужесточения Киевом мобилизационных мер

Пользователи соцсетей жалуются на огромные пробки на польско-украинской границе из-за ужесточения Киевом мобилизационных мер

Пока украинские политики, эксперты и правозащитники ведут споры по поводу «конституционности» нового закона о мобилизации, недавно поданного на рассмотрение в Верховную Раду, похоже, сотрудники ТЦК начали действовать на опережение.

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