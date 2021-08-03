МВФ выделит 650 миллиардов долларов на восстановление мировой экономики

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 650 миллиардов долларов для восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса, говорится в сообщении организации.