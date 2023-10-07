Российская авиакомпания Red Wings временно сократит полеты между РФ и Израилем

Учитывая риски безопасности в рамках выполнения полетов в Израиль в сегодняшних условиях, авиакомпания Red Wings временно сократит авиасообщение между российскими аэропортами и воздушной гаванью Тель-Авива.
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