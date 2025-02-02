Пятый ребёнок скончался в отравившейся дихлофосом семье из Красноярского края

Трёхмесячный малыш, родившийся вскоре после гибели брата и сестёр, был обнаружен мёртвым.Очередная трагедия произошла в семье из посёлка Красная Сопка Красноярского края, в которой осенью прошлого года погибли четверо детей.
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