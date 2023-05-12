Мигранты в Москве напали на кафе и ударили битой в живот беременную

Юрий Кот Ответят ли по закону мигранты, разгромившие кафе в Москве и напавшие на людей? 30 мигрантов из Средней Азии (есть информация, что из Узбекистана, но пусть следствие точно установит) ночью напали на московское кафе «Монро» на востоке Москвы.