Мигранты в Москве напали на кафе и ударили битой в живот беременную

Юрий Кот Ответят ли по закону мигранты, разгромившие кафе в Москве и напавшие на людей? 30 мигрантов из Средней Азии (есть информация, что из Узбекистана, но пусть следствие точно установит) ночью напали на московское кафе «Монро» на востоке Москвы.
Юрий Кот Ответят ли по закону мигранты, разгромившие кафе в Москве и напавшие на людей? 30 мигрантов из Средней Азии (есть информация, что из Узбекистана, но пусть следствие точно установит) ночью напали на московское кафе «Монро» на востоке Москвы.
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