© Shutterstock/FOTODOMСбой в работе Google Cloud привел к проблемам в работе онлайн-банка Revolut в ряде стран, а также к трудностям с доступом к другим сервисам на территории Великобритании.
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