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Марков: предполагается, что Байден помог Порошенко получить для Украины 1 млрд долларов и Порошенко украл большую часть кредита

Марков: предполагается, что Байден помог Порошенко получить для Украины 1 млрд долларов и Порошенко украл большую часть кредита

Предполагается, что Джо Байден в бытность вице-президентом Соединенных Штатов помог украинского лидеру Петру Порошенко получить для Киева 1 млрд долларов и Порошенко украл большую часть данного кредита.

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