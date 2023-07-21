Марков: предполагается, что Байден помог Порошенко получить для Украины 1 млрд долларов и Порошенко украл большую часть кредита

Предполагается, что Джо Байден в бытность вице-президентом Соединенных Штатов помог украинского лидеру Петру Порошенко получить для Киева 1 млрд долларов и Порошенко украл большую часть данного кредита.
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