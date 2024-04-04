Российские власти через два года согласились помочь газовой отрасли

Минпромторг согласился дать денег на создание оборудования для СПГ в России Крупнейшая частная газовая компания России «Новатэк» добилась господдержки в рамках проекта по созданию оборудования для производства сжиженного природного газа (СПГ).
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