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Российские власти через два года согласились помочь газовой отрасли

Российские власти через два года согласились помочь газовой отрасли

Минпромторг согласился дать денег на создание оборудования для СПГ в России Крупнейшая частная газовая компания России «Новатэк» добилась господдержки в рамках проекта по созданию оборудования для производства сжиженного природного газа (СПГ).

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