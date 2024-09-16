НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

149 подписчиков

Александр Галлямов: «Мне интересно вести соцсети. Делаю это для себя, я не тот человек, который станет говорить: «Посмотрите на меня»

– Саша, в отличие от Насти ты очень активен в соцсетях. Для чего тебе это нужно? Это способ самовыражения, желание обратить на себя внимание? Галлямов: Нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх