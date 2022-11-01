Закон, порядок, государство

694 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Ну и какая это "очередная" схема? Этой схеме уже хрен знает сколько времени и только слабоумные ещё ведутся на это. К..."Только маме не г...
  • Виктор Волковский
    Я за справедливость... Первое - а если дама живёт в гареме??? Второе -Конгресс терзал Била Клинтона за секс с симпати...Изменяет ли вам в...
  • Евгений Филин
    Уж слишком близко к зоне боевых действий.Отечественные бес...

Представители российского ЦПВС посетили центр временного размещения сирийских беженцев, возвратившихся из Ливана

Представители российского ЦПВС посетили центр временного размещения сирийских беженцев, возвратившихся из Ливана

Прорабатывается вопрос доставки гуманитарных продовольственных наборов в центр для всех размещенных в нём сирийцев, а также одеял и предметов первой необходимости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх