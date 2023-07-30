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«Сочи» представил новую форму с созданным нейросетью узором

«Футбольная форма на новый сезон объединяет инновационный дизайн, вдохновленный нейросетью и современными технологиями.

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