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«Даллас» во 2-й раз в этом плей-офф оштрафован за нарушение правил поведения на скамейке

НБА оштрафовала «Даллас» на 50 тысяч долларов за нарушение правил поведения на скамейке запасных. Во время седьмого матча серии плей-офф против «Финикса» (123:90, 4-3) игроки и члены тренерского штаба «Мэверикс» неоднократно покидали скамейку и выходили на площадку во время игры.

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