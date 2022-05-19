«Даллас» во 2-й раз в этом плей-офф оштрафован за нарушение правил поведения на скамейке

НБА оштрафовала «Даллас» на 50 тысяч долларов за нарушение правил поведения на скамейке запасных. Во время седьмого матча серии плей-офф против «Финикса» (123:90, 4-3) игроки и члены тренерского штаба «Мэверикс» неоднократно покидали скамейку и выходили на площадку во время игры.
Популярные статьи
- Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Феттель скажет «Астон Мартин» «пока-пока» в конце 2022 года»
- В России не покажут ОИ-2026 и 2028, лже-Дзюба на «Матч ТВ», крах «Арсенала», каминг-аут в британском футболе, «Юве» проводил Кьеллини и Дибалу и другие новости
- Елизавета Туктамышева: «Последнее шоу сезона подошло к концу! Да наступит долгожданный отдых!»
Свежие комментарии