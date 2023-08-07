Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на планируемых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным намерен предложить возобновить мирные переговоры по Украине, рассказал РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Эрдоган хочет предложить Путину посредничество по Украине для прекращения огня
Комментарии
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николай ткаченко
А кто он есть этот эрдоган? Такая же шавка табаки.
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5 час.
Александр Фейлинг
Зачем о чём-то договариваться, если заранее ясно, что обманут, а зерновая сделка им нужна, кроме вывоза зерна, для доставки вооружений Украине. С предавшим однажды не о чем больше договариваться. Западные страны и США сейчас открещиваются от любых договорённостей, как только это им понадобится, зачем тогда время тратить-поговорили по телефону на общие вопросы и до свидания.
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3 час.
АШ
Александр Шефер
Да чем этот Эр..дуб поможет...
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18 мин.
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