Эрдоган хочет предложить Путину посредничество по Украине для прекращения огня

Александр Фейлинг

Зачем о чём-то договариваться, если заранее ясно, что обманут, а зерновая сделка им нужна, кроме вывоза зерна, для доставки вооружений Украине. С предавшим однажды не о чем больше договариваться. Западные страны и США сейчас открещиваются от любых договорённостей, как только это им понадобится, зачем тогда время тратить-поговорили по телефону на общие вопросы и до свидания.