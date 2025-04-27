В Раде выступили с неожиданным предложением к России и Белоруссии

Паспорт гражданина Украины во время регистрации для голосования на референдуме на избирательном участке в Екатеринбурге© РИА Новости / Павел Лисицын Украина должна стать частью Союзного государства России и Белоруссии, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале.