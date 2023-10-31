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Самые страшные железные дороги со всего мира

Самые страшные железные дороги со всего мира

Представьте, что вы едете на поезде мимо живописных гор и равнин, любуетесь потрясающими видами из окна, попивая ароматный кофе… А теперь представьте, что ваш поезд едет о-о-очень медленно, да еще и по узкой дороге на высоте 3000 метров, которая, кстати, проходит по краю отвесного ущелья.

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