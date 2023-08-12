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«Авангард» поучаствовал в субботнике вместе с губернатором Омской области: «Сделаем пространство ухоженным – никакие министерства это не сделают»

В Омске была организована акция чистоты «Особенности национальной уборки», участие в которой приняли более 500 жителей города, а также глава региона Виталий Хоценко со своей семьей и хоккеисты «Авангарда».

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