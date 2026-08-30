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Царьград

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«Евро-2» и «Евро-3» возвращаются: В России временно разрешили низкоклассный бензин

«Евро-2» и «Евро-3» возвращаются: В России временно разрешили низкоклассный бензин

Правительство России из-за сложившейся ситуации на топливном рынке разрешило до 1 июля 2027 года выпуск и ввоз бензина более низких экологических классов — Евро-2, Евро-3 и Евро-4.

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