Российские военные передали жителям ДНР, ЛНР и Украины 3619 тонн гуманитарного груза

Prt Scr youtube.com/Минобороны России Данные о гуманитарной помощи, предоставленной жителям ДНР, ЛНР и Украины со стороны России, озвучил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.