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Российские военные передали жителям ДНР, ЛНР и Украины 3619 тонн гуманитарного груза

Российские военные передали жителям ДНР, ЛНР и Украины 3619 тонн гуманитарного груза

Prt Scr youtube.com/Минобороны России Данные о гуманитарной помощи, предоставленной жителям ДНР, ЛНР и Украины со стороны России, озвучил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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